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«Манчестер Сити» готов расстаться с Грилишем за £ 50 млн — The Guardian

«Манчестер Сити» готов расстаться с Грилишем за £ 50 млн — The Guardian
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«Манчестер Сити» открыт к продаже Джека Грилиша и оценивает полузащитника в £ 50 млн. Об этом сообщает The Guardian.

Однако на данный момент интерес со стороны других клубов к английскому футболисту отсутствует. В случае отсутствия предложений о полноценном трансфере, «Сити» готов рассмотреть вариант аренды.

Контракт 29-летнего Грилиша с «Манчестер Сити» действует ещё два года, его зарплата составляет около £ 300 тысяч в неделю. Напомним, клуб приобрёл его за рекордные £ 100 млн у «Астон Виллы».

Ранее сообщалось, что Грилиш может уйти из «Манчестер Сити». Англичанина хочет взять в аренду «Ньюкасл».

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