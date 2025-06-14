Карпин высказался о работе в сборной России с оформившим покер динамовцем Гладышевым

Главный тренер сборной России и новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал о своих впечатлениях от работы в национальной команде с нападающим бело-голубых Ярославом Гладышевым.

— В сборной вы уже поработали со многими динамовцами. Последний пример — Ярослав Гладышев. Что сделали с нападающим?

— Ничего такого сверхъестественного не делали, понятно. Тренировались. Я был доволен его отношением в течение всего сбора и отношением в игре. А ещё и получилось четыре гола забить. С чем мы его и поздравляем, понятно. Четыре гола в каждой игре, я думаю, вряд ли будет получаться. Поэтому важнее, наверное, даже не четыре гола, а именно то, как он играл, — сказал Карпин в интервью «Динамо ТВ».

10 июня в выездном товарищеском матче сборной России с национальной командой Беларуси (4:1), который стал для Гладышева первым в стартовом составе сборной, Ярослав оформил покер, отличившись на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах.

13 июня было официально объявлено о назначении главного тренера сборной России Валерия Карпина на аналогичную должность в московском «Динамо».

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