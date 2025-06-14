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Валерий Карпин назвал дату первого сбора московского «Динамо» под своим руководством

Валерий Карпин назвал дату первого сбора московского «Динамо» под своим руководством
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Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о дате начале первого тренировочного сбора бело-голубых.

— Когда начнется первый сбор под вашим руководством?
— Сбор начинается у нас 16 июня на базе в Новогорске. Так что надеюсь всех увидеть в добром здравии, — сказал Карпин в интервью «Динамо ТВ».

13 июня было официально объявлено о назначении главного тренера сборной России Валерия Карпина на аналогичную должность в московском «Динамо». В сезоне-2024/2025 бело-голубые под руководством Марцела Лички и (в мае 2025 года) Ролана Гусева в качестве исполняющего обязанности главного тренера набрали 56 очков в 30 матчах РПЛ и заняли пятое место.

Видео: Самая крупная победа «Динамо»

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