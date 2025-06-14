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«Джетлаг обошёл меня стороной». Сафонов — о перелёте в Лос-Анджелес для участия в КЧМ

«Джетлаг обошёл меня стороной». Сафонов — о перелёте в Лос-Анджелес для участия в КЧМ
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о своей акклиматизации в Лос-Анджелесе, куда прибыл в составе французского клуба для участия в клубном чемпионате мира.

«Мы уже три дня как в Лос-Анджелесе. Есть ощущение, что джетлаг по большей части обошел меня стороной. Спать во время 12-часового перелёта я не стал, поэтому по приезде в гостиницу к 10 вечера вырубился моментально. В течение трёх ночей время от времени просыпаюсь, но выспаться удаётся», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Клубный чемпионат мира — 2025 пройдёт в США в срок с 14 июня по 13 июля 2025 года, в турнире сыграют 32 команды, разбитые на восемь квартетов. «ПСЖ» попал в группу B с мадридским «Атлетико», бразильским «Ботафого» и американским «Сиэтл Саундерс».

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