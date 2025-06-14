Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов поделился впечатлениями о Лос-Анджелесе перед матчами КЧМ-2025

Матвей Сафонов поделился впечатлениями о Лос-Анджелесе перед матчами КЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как проходит его день в Лос-Анджелесе, куда российский вратарь прибыл в составе французского клуба для участия в клубном чемпионате мира — 2025.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тренировки проходят утром, а днём в нашем расположении свободные часы, которые мы не тратим, лёжа в номерах, а выходим смотреть город. Вчера играли в мини-гольф. Пару дней назад случайно зашли в кинотеатр. В итоге моё знакомство с фильмом «Миссия невыполнима» началось с последней части и сразу на английском.

Лос-Анджелес встретил прекрасной погодой. Поэтому стараюсь увидеть как можно больше, пока есть время», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Клубный чемпионат мира — 2025 пройдёт в США в срок с 14 июня по 13 июля 2025 года, в турнире примут участие 32 команды, разбитые на восемь квартетов. «ПСЖ» попал в группу B с мадридским «Атлетико», бразильским «Ботафого» и американским «Сиэтл Саундерс». 15 июня парижане стартуют на КЧМ-2025 игрой с «Атлетико».

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025

Видео: Матвей Сафонов показал трофей клубного чемпионата мира — 2025

Материалы по теме
«Джетлаг обошёл меня стороной». Сафонов — о перелёте в Лос-Анджелес для участия в КЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android