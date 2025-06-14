Матвей Сафонов поделился впечатлениями о Лос-Анджелесе перед матчами КЧМ-2025

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как проходит его день в Лос-Анджелесе, куда российский вратарь прибыл в составе французского клуба для участия в клубном чемпионате мира — 2025.

«Тренировки проходят утром, а днём в нашем расположении свободные часы, которые мы не тратим, лёжа в номерах, а выходим смотреть город. Вчера играли в мини-гольф. Пару дней назад случайно зашли в кинотеатр. В итоге моё знакомство с фильмом «Миссия невыполнима» началось с последней части и сразу на английском.

Лос-Анджелес встретил прекрасной погодой. Поэтому стараюсь увидеть как можно больше, пока есть время», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Клубный чемпионат мира — 2025 пройдёт в США в срок с 14 июня по 13 июля 2025 года, в турнире примут участие 32 команды, разбитые на восемь квартетов. «ПСЖ» попал в группу B с мадридским «Атлетико», бразильским «Ботафого» и американским «Сиэтл Саундерс». 15 июня парижане стартуют на КЧМ-2025 игрой с «Атлетико».

Видео: Матвей Сафонов показал трофей клубного чемпионата мира — 2025