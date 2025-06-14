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Экс-игрок «МЮ» Том Клеверли стал главным тренером выбывшего из Чемпионшипа «Плимута»

Экс-игрок «МЮ» Том Клеверли стал главным тренером выбывшего из Чемпионшипа «Плимута»
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35-летний экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и бывший главный тренер «Уотфорда» Том Клеверли возглавил выбывший из Чемпионшипа в английскую Лигу 1 «Плимут Аргайл», сообщает официальный сайт клуба.

В сезоне-2024/2025 Клеверли возглавлял выступающий в Чемпионшипе «Уотфорд», который под его руководством набрал 57 очков в 46 матчах и занял итоговое 14-е место из 24 команд. «Плимут» в прошедшем сезоне набрал в Чемпионшипе 46 очков в 46 матчах, занял 23-е место и в сезоне-2025/2026 выступит в Лиге 1 — третьем по рангу дивизионе английского футбола.

За «Манчестер Юнайтед» экс-хавбек выступал с 2007 по 2015 год за вычетом аренд в «Лестер», «Уотфорд», «Уиган» и «Астон Виллу».

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