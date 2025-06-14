«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Дьёкереша либо Осимхена — The Sun

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено летом 2025 года приобрести забивного нападающего, при этом у манкунианцев имеется два возможных кандидата, сообщает The Sun.

По данным источника, приоритетным вариантом для «МЮ» является 27‑летний шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш. В прошедшем сезоне на счету Дьёкереша 39 голов в чемпионате Португалии и место в тройке лидеров зачета «Золотой бутсы» — ежегодной награды лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран УЕФА с учётом сложности турнира.

Отмечается, что Дьёкерешем также активно интересуется лондонский «Арсенал». Если игрок перейдёт к «канонирам», «МЮ» переключится на 26-летнего нигерийца Виктора Осимхена из «Галатасарая», в активе которого 37 голов за турецкий клуб во всех турнирах в прошедшем сезоне.

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