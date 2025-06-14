Дуглас Сантос стал лучшим игроком сезона РПЛ по количеству чистых прогрессивных передач

Статистический оператор "РУСТАТ" опубликовал рейтинг лучших игроков Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне-2024/2025 по количеству чистых прогрессивных передач (точных передач на открытого игрока, вслед за которыми не идёт борьба).

Лидером РПЛ по этому показателю стал левый защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, на счету которого 313 чистых прогрессивных передач в сезоне. Вторую строчку рейтинга занял центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко, в активе которого 262 такие передачи. В тройку лучших с показателем 257 вошёл полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко.

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