«Атлетик» предлагает Нико Уильямсу новый контракт, игрок намерен уйти в «Барсу» — Романо

«Барселона» получила от полузащитника «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса согласие на переход к сине-гранатовым, сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист по прежнему остаётся в списках трансферных целей мюнхенской «Баварии» и лондонского «Арсенала», однако наилучшие шансы на подписание Уильямса теперь у сине-гранатовых.

При этом, как сообщает Романо, нынешний клуб Нико Уильямса «Атлетик» из Бильбао готов предложить игроку новый контракт, если он останется в составе басков.

В сезоне-2024/2025 на счету Нико Уильямса 11 голов в 42 матчах за «Атлетик» во всех турнирах.

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