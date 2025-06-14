Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетик» предлагает Нико Уильямсу новый контракт, игрок намерен уйти в «Барсу» — Романо

«Атлетик» предлагает Нико Уильямсу новый контракт, игрок намерен уйти в «Барсу» — Романо
Комментарии

«Барселона» получила от полузащитника «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса согласие на переход к сине-гранатовым, сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист по прежнему остаётся в списках трансферных целей мюнхенской «Баварии» и лондонского «Арсенала», однако наилучшие шансы на подписание Уильямса теперь у сине-гранатовых.

При этом, как сообщает Романо, нынешний клуб Нико Уильямса «Атлетик» из Бильбао готов предложить игроку новый контракт, если он останется в составе басков.

В сезоне-2024/2025 на счету Нико Уильямса 11 голов в 42 матчах за «Атлетик» во всех турнирах.

Видео: Игроки «Барселоны» скандируют оскорбления в адрес «Реала»

Материалы по теме
Стало известно, что может оказать решающее влияние на переход Уильямса в «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android