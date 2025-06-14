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«Нет игроков высокого уровня кроме Забарного». Сабо — о критике тренера сборной Украины

«Нет игроков высокого уровня кроме Забарного». Сабо — о критике тренера сборной Украины
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Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением насчёт наставника национальной команды Сергея Реброва после товарищеских матчей против Канады (2:4) и Новой Зеландии (2:1).

— Многие болельщики пишут в комментариях, что при Реброве у сборной нет ни игры, ни результата, и ему нужно покинуть свою должность. Как вы считаете, Ребров должен уйти?

— Ну а что делать Реброву, если у него нет футболистов высокого уровня, кроме Забарного? У сборной сегодня нет лидера. Все футболисты одинаковые. В атаке я вообще никого не вижу. Довбик должен отрываться от центрального защитника, а он, наоборот, к нему приклеивается.

Моё мнение — пусть Ребров остаётся. Если часто менять тренеров, то ничего хорошего не будет. Критиковать легче всего, — приводит слова Сабо «Спорт-экспресс в Украине».

Напомним, Ребров тернерует Украину с июня 2024 года.

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