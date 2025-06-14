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Лучано Спаллетти может возглавить «Аль Наср», за который выступает Криштиану Роналду

Лучано Спаллетти может возглавить «Аль Наср», за который выступает Криштиану Роналду
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Саудовский «Аль-Наср» намерен сделать Лучано Спаллетти своим новым главным тренером, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 66-летний итальянец возглавил список кандидатов на место Стефано Пиоли, который, вероятно, перейдёт в «Фиорентину».

Ожидается, что официальное предложение Спаллетти будет сделано в ближайшее время. Саудовцы готовы предложить ему зарплату выше € 12 млн в год после уплаты налогов — именно столько получал Пиоли.

Пока неизвестно, согласится ли Лучано принять вызов на Ближнем Востоке, или он будет ждать вариантов от топ-клубов Европы. Однако «Аль-Наср» попытается убедить тренера серьёзными финансовыми аргументами.

Напомним, что Спаллетти недавно покинул пост главного тренера сборной Италии.

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