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Появились новые подробности по возможному трансферу Ильи Забарного в «ПСЖ»

Появились новые подробности по возможному трансферу Ильи Забарного в «ПСЖ»
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«Пари Сен-Жермен» в ближайшие двое суток намерен сделать официальное предложение «Борнмуту» по покупке центрального защитника Ильи Забарного, сообщает Х-аккаунт Krrish.

По сведениям источника, стоимость пакетного предложения составит около € 50 млн, из которых € 42 млн будут представлять собой фиксированные платежи, а € 8 млн — бонусы. Источник также сообщает, что английский клуб не хочет отступать от требуемой компенсации за игрока в размере € 70 млн.

Сам Забарный настроен на переход в стан «ПСЖ», так как впечатлён клубным проектом и перспективами.

В сезоне-2024/2025 английской Премьер-лиги 22-летний Илья Забарный провёл 36 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету украинского защитника три игры в Кубке Англии.

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