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Инсайдер Тавольери поделился информацией о будущем тренера Герартса, связываемого с ЦСКА

Инсайдер Тавольери поделился информацией о будущем тренера Герартса, связываемого с ЦСКА
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Бельгийский специалист Карел Герартс, которого связывают с московским ЦСКА, имеет все шансы стать новым главным тренером французского «Реймса», сообщает журналист и инсайдер Саша Тавольери в социальных сетях.

По данным источника, бельгиец раздумывает над своим выбором, так как у него на руках есть предложение о крупном контракте от армейцев.

Тавольери добавляет, что руководство «Реймса» впечатлено идеями и видением футбола Герартса и сделало его основным кандидатом на тренерский пост.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Карел Герартс — один из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА. Сейчас 43-летний Карел пребывает в статусе свободного агента. Его последним местом работы был немецкий «Шальке». Ранее специалист возглавлял берлинский «Унион».

«Реймс» в стыковых матчах с «Мецом» не смог сохранить право участвовать в Лиге 1, опустившись в Лигу 2.

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