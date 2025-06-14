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Расписание матчей Клубного чемпионата мира по футболу 2025 на 14 июня 2025

Расписание матчей Клубного чемпионата мира по футболу 2025 на 14 июня 2025
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Сегодня, 14 июня, стартует розыгрыш Клубного чемпионата мира — 2025. Матч открытия КЧМ-2025 пройдёт в ночь с 14 на 15 июня мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня турнира.

Расписание игрового дня Клубного чемпионата мира — 2025 14 июня (время — московское):

3:00 15 июня. «Аль-Ахли» — «Интер Майами».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клубный чемпионат мира — 2025 пройдёт в США в срок с 14 июня по 13 июля 2025 года, в турнире примут участие 32 команды, разбитые на восемь групп по четыре участника в каждой. Это первый чемпионат мира среди клубов, проводящийся в таком масштабном формате.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025

Видео: Матвей Сафонов показал трофей клубного чемпионата мира — 2025

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