Расписание матчей Клубного чемпионата мира по футболу 2025 на 14 июня 2025

Сегодня, 14 июня, стартует розыгрыш Клубного чемпионата мира — 2025. Матч открытия КЧМ-2025 пройдёт в ночь с 14 на 15 июня мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня турнира.

Расписание игрового дня Клубного чемпионата мира — 2025 14 июня (время — московское):

3:00 15 июня. «Аль-Ахли» — «Интер Майами».

Клубный чемпионат мира — 2025 пройдёт в США в срок с 14 июня по 13 июля 2025 года, в турнире примут участие 32 команды, разбитые на восемь групп по четыре участника в каждой. Это первый чемпионат мира среди клубов, проводящийся в таком масштабном формате.

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