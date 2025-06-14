Фабио Каннаваро может возглавить ЦСКА, его лоббирует лично Гинер — Джанлука Ди Марцио

Бывший футболист мадридского «Реала», «Ювентуса» и ряда других команд Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером московского ЦСКА, сообщает на своём официальном сайте журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, в приглашении специалиста заинтересован лично президент московского клуба Евгений Гинер.

Последним местом работы Каннаваро на данный момент является «Динамо» из Загреба. С этой командой специалист работал с декабря 2024 по апрель 2025 года. До этого Каннаваро возглавлял «Удинезе», «Беневенто», саудовский «Аль-Наср», а также китайские «Гуанчжоу Эвергранд» и «Тяньцзинь».

Ранее пост главного тренера ЦСКА покинул Марко Николич.

Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России