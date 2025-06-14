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Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул

Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул
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Бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Милана», «ПСЖ» и сборной Англии Дэвиду Бекхэму было присвоено рыцарское звание.

Бекхэм был представлен к титулу рыцаря-бакалавра, он получил право на титулование «сэр», а его жена Виктория – на титулование «леди». Британец был удостоен признания за свою карьеру футболиста и благотворительную деятельность.

«Здорово так провести время, вдохновляя людей, которые меняют жизнь благодаря инициативам в области экологического образования, традиционного наследия и устойчивой архитектуры. Поздравляем всех победителей», — написал Дэвид в соцсетях после церемонии.

Бекхэм — воспитанник «Манчестер Юнайтед», наибольшую известность ему принесла игра за «красных дьяволов». В составе манкунианского клуба Дэвид шесть раз становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА.

Леброн Джеймс встретился с Дэвидом Бекхэмом перед матчем НБА

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