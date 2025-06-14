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14 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, НБА, переходы НХЛ, теннис

Каннаваро может возглавить ЦСКА, «Оклахома» сравняла счёт в финале НБА. Главное к утру
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Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил о возможном назначении итальянца Фабио Каннаваро на пост главного тренера московского ЦСКА, «Оклахома-Сити Тандер» выиграла четвёртый матч и сравняла счёт в финальной серии плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс», Валерий Карпин был официально объявлен главным тренером московского «Динамо» на правах совмещения с работой в сборной России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Фабио Каннаваро может возглавить ЦСКА, его лоббирует лично Гинер — Джанлука Ди Марцио.
  2. «Оклахома» победила «Индиану» и сравняла счёт в серии финала плей-офф НБА.
  3. Валерий Карпинновый главный тренер «Динамо».
  4. «Зенит» вошёл в топ-100 самых популярных клубов мира в соцсетях.
  5. «Питтсбург» обновит состав, но сохранит троих ветеранов, включая Малкина — The Athletic.
  6. «Галатасарай» вслед за Зане намерен приобрести ещё четырёх игроков «Баварии».
  7. Дженнаро Гаттузо назначен главным тренером сборной Италии — Тавольери.
  8. Валерий Карпин назвал дату первого сбора московского «Динамо» под своим руководством.
  9. «Манчестер Сити» готов расстаться с Грилишем за £ 50 млн — The Guardian.
  10. «Брайтон» объявил о продлении контракта с 39-летним Джеймсом Милнером.
  11. «Эдмонтон» установил уникальное достижение финалов Кубка Стэнли, выиграв матч после 0:3.
  12. Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Лондоне.
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