Каннаваро может возглавить ЦСКА, «Оклахома» сравняла счёт в финале НБА. Главное к утру

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил о возможном назначении итальянца Фабио Каннаваро на пост главного тренера московского ЦСКА, «Оклахома-Сити Тандер» выиграла четвёртый матч и сравняла счёт в финальной серии плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс», Валерий Карпин был официально объявлен главным тренером московского «Динамо» на правах совмещения с работой в сборной России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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