Каннаваро может возглавить ЦСКА, «Оклахома» сравняла счёт в финале НБА. Главное к утру
Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил о возможном назначении итальянца Фабио Каннаваро на пост главного тренера московского ЦСКА, «Оклахома-Сити Тандер» выиграла четвёртый матч и сравняла счёт в финальной серии плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс», Валерий Карпин был официально объявлен главным тренером московского «Динамо» на правах совмещения с работой в сборной России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Фабио Каннаваро может возглавить ЦСКА, его лоббирует лично Гинер — Джанлука Ди Марцио.
- «Оклахома» победила «Индиану» и сравняла счёт в серии финала плей-офф НБА.
- Валерий Карпин — новый главный тренер «Динамо».
- «Зенит» вошёл в топ-100 самых популярных клубов мира в соцсетях.
- «Питтсбург» обновит состав, но сохранит троих ветеранов, включая Малкина — The Athletic.
- «Галатасарай» вслед за Зане намерен приобрести ещё четырёх игроков «Баварии».
- Дженнаро Гаттузо назначен главным тренером сборной Италии — Тавольери.
- Валерий Карпин назвал дату первого сбора московского «Динамо» под своим руководством.
- «Манчестер Сити» готов расстаться с Грилишем за £ 50 млн — The Guardian.
- «Брайтон» объявил о продлении контракта с 39-летним Джеймсом Милнером.
- «Эдмонтон» установил уникальное достижение финалов Кубка Стэнли, выиграв матч после 0:3.
- Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Лондоне.
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