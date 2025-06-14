Голкипер Уго Льорис может завершить карьеру футболиста

Бывший вратарь сборной Франции Уго Льорис, выступающий за «Лос-Анджелес», может завершить профессиональную карьеру.

«Честно говоря, не знаю, буду ли я играть или нет. Я ещё не принял решения. Вероятно, этим летом будут переговоры с клубом, но в глубине души у меня нет ответа. Сейчас я чувствую себя хорошо, но я реалист. Это также жизненный выбор. Сейчас я размышляю над будущим», — приводит слова Льориса L'Equipe.

Напомним, Льорис выиграл в составе сборной Франции чемпионат мира в 2018 году. Также он завоевал серебро чемпионата мира со своей сборной в 2022 году. Большую чать карьеры француз провёл в «Тоттенхэме».

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