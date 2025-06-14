Гасперини хочет избавиться от Довбика. «Рома» выставила украинца на трансфер — источник

Украинский нападающий «Ромы» Артём Довбик летом сменит клуб, сообщает Calcio in Pillole.

По сведениям источника, футболист не входит в планы нового тренера римлян Джан Пьеро Гасперини. Источник также сообщает, что игрок уже выставлен на трансфер. Гасперини хочет, чтобы его нападающие создавали высокий прессинг, были мобильными и не стояли на месте по ходу матча. Именно этих качеств не хватает Довбику для сохранения места в команде.

Первоначальные контакты о трансфере уже были проведены с клубами Бундеслиги и АПЛ.

Напомним, в этом сезоне у Артёма 12 голов и 2 ассиста в 32 матчах Серии А.

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