Переход Родриго из «Реала» в «Арсенал» сорвался — Football Insider

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс не перейдёт в «Арсенал», проявляющий интерес к нему, поскольку сам футболист принял решение бороться за место в составе «сливочных». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, бразильский вингер недоволен количеством игрового времени, которое он получил в минувшем сезоне. Однако Родриго с оптимизмом смотрит на приход нового тренера Хаби Алосно в клуб и ждёт возможности поработать с ним.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 10 результативными передачами. В общей сложности Родриго провёл на поле 3361 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: