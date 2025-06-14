Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда «Барселона» продлит контракт с 35-летним Щенсным

Стало известно, когда «Барселона» продлит контракт с 35-летним Щенсным
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» объявит о пролонгации трудового соглашения с 35-летним вратарём Войцехом Щенсным после официального подписания контракта с голкипером Жоаном Гарсией, близким к переходу из «Эспаньола». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые намерены сделать ставку на тандем вратарей Гарсия — Щенсны в следующем сезоне, где польский футболист станет запасным голкипером. При этом Иньяки Пенья планирует покинуть каталонский клуб и может расторгнуть контракт с ним. Также на текущий момент неопределённым является будущее Марк-Андре тер Штегена.

Ранее сообщалось, что Щенсны продлит контракт на сезон с возможностью пролонгации ещё на год. Его действующее трудовое соглашение заканчивается 30 июня. В минувшем сезоне 35-летний вратарь принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в 14 из которых он отыграл «на ноль».

Материалы по теме
35-летний Щенсны продлит контракт с «Барселоной» по схеме «1+1» — Goal Poland

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android