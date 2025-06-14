Стало известно, когда «Барселона» продлит контракт с 35-летним Щенсным

«Барселона» объявит о пролонгации трудового соглашения с 35-летним вратарём Войцехом Щенсным после официального подписания контракта с голкипером Жоаном Гарсией, близким к переходу из «Эспаньола». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые намерены сделать ставку на тандем вратарей Гарсия — Щенсны в следующем сезоне, где польский футболист станет запасным голкипером. При этом Иньяки Пенья планирует покинуть каталонский клуб и может расторгнуть контракт с ним. Также на текущий момент неопределённым является будущее Марк-Андре тер Штегена.

Ранее сообщалось, что Щенсны продлит контракт на сезон с возможностью пролонгации ещё на год. Его действующее трудовое соглашение заканчивается 30 июня. В минувшем сезоне 35-летний вратарь принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в 14 из которых он отыграл «на ноль».

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