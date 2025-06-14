«Арсенал» может побороться с «Челси» за нападающего из Бундеслиги — Caught Offside

«Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к 20-летнему левому нападающему «Лейпцига» Антонио Нусе. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, стоимость норвежского футболиста оценивается в € 45 млн. Подчёркивается, что именно «канониры» наиболее активно проявляют интерес к Нусе. Однако их главным приоритетом является подписание другого нападающего «Лейпцига» Беньямина Шешко.

В минувшем сезоне Нуса принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: