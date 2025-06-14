«Тоттенхэм» предложил £ 65+5 млн за Мбемо. Это больше, чем готов платить «МЮ» — Mirror

«Тоттенхэм» сделал предложение «Брентфорду» по нападающему Брайану Мбемо в размере £ 70 млн, £ 65 млн из которых — фиксированная выплата, ещё £ 5 млн «пчёлы» могут получить в виде бонусов. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, сумма, которую «шпоры» готовы заплатить за 25-летнего футболиста, на £ 10 млн превышает предложение «Манчестер Юнайтед». Сам Мбемо отдаёт предпочтение переходу в стан «красных дьяволов», несмотря на то, что новым главным тренером «Тоттенхэма» стал Томас Франк, с которым они работали в «Брентфорде».

В минувшем сезоне Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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