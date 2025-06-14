Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» предложил £ 65+5 млн за Мбемо. Это больше, чем готов платить «МЮ» — Mirror

«Тоттенхэм» предложил £ 65+5 млн за Мбемо. Это больше, чем готов платить «МЮ» — Mirror
Аудио-версия:
Комментарии

«Тоттенхэм» сделал предложение «Брентфорду» по нападающему Брайану Мбемо в размере £ 70 млн, £ 65 млн из которых — фиксированная выплата, ещё £ 5 млн «пчёлы» могут получить в виде бонусов. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, сумма, которую «шпоры» готовы заплатить за 25-летнего футболиста, на £ 10 млн превышает предложение «Манчестер Юнайтед». Сам Мбемо отдаёт предпочтение переходу в стан «красных дьяволов», несмотря на то, что новым главным тренером «Тоттенхэма» стал Томас Франк, с которым они работали в «Брентфорде».

В минувшем сезоне Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» провёл переговоры с «Брентфордом» по возможному трансферу Мбемо — Sky Sports
«Тоттенхэм» готов перехватить Мбемо у «Манчестер Юнайтед» и заплатить € 71,4 млн — The Sun

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android