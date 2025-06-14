Сегодня, 14 июня, пройдёт третий игровой день чемпионат Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы U21 14 июня (время — московское):

19:00. Группа А. Испания — Румыния;

22:00. Группа А. Словакия — Италия;

22:00. Группа С. Франция — Грузия;

22:00. Группа С. Португалия — Польша.

Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и Грузии.