Расписание матчей чемпионата Европы U21 14 июня
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Сегодня, 14 июня, пройдёт третий игровой день чемпионат Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей чемпионата Европы U21 14 июня (время — московское):
19:00. Группа А. Испания — Румыния;
22:00. Группа А. Словакия — Италия;
22:00. Группа С. Франция — Грузия;
22:00. Группа С. Португалия — Польша.
Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и Грузии.
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