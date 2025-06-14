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«Барселона» может заплатить до € 20 млн за 16-летнего португальского таланта — Record

«Барселона» может заплатить до € 20 млн за 16-летнего португальского таланта — Record
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«Барселона» близка к подписанию контракта с 16-летним левым нападающим загребского «Динамо» Кардозу Варелой. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Record.

По информации источника, вероятно, сине-гранатовые заплатят € 5 млн за переход португальского футболиста, однако общая сумма трансфера может составить до € 20 млн с учётом бонусов и дополнительных условий. Подчёркивается, что после перехода в каталонский клуб нападающий останется в «Динамо» на правах аренды и присоединится к «Барселоне» летом 2026 года.

Ранее СМИ сообщали, что спортивный директор испанского гранда Деку провёл переговоры с агентом 16-летнего игрока.

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