«Наполи» объявил о переходе 20-летнего защитника «Эмполи» Мариануччи

Итальянский защитник Лука Мариануччи перешёл из «Эмполи» в «Наполи», сообщается на сайте неаполитанского клуба.

Срок соглашения не уточняется, контракт вступит в силу 1 июля. Ранее СМИ сообщали, что футболист подпишет с «Наполи» контракт, рассчитанный на пять лет.

В минувшем сезоне Мариануччи провёл 18 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями, в шести матчах Кубка Италии он отдал две результативные передачи. «Эмполи» по итогам чемпионата вылетел в Серию В.

«Наполи» стал чемпионом Италии сезона-2024/2025, заработав 82 очка. Команда примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.