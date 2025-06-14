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«Лидс» предложил «Удинезе» € 15 млн за Бийола, ЦСКА получит 10% от продажи — Скира

«Лидс» предложил «Удинезе» € 15 млн за Бийола, ЦСКА получит 10% от продажи — Скира
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«Лидс» сделал предложение «Удинезе» в размере € 15 млн за 26-летнего защитника Яка Бийола. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, итальянская команда запросила у английского клуба € 20 млн за трансфер словенского футболиста. Подчёркивается, что бывший клуб Бийола московский ЦСКА получит 10% от потенциальной продажи игрока.

Защитник являлся футболистом красно-синих с 2018 по 2022 год, когда он перешёл в «Удинезе». В минувшем сезоне Бийол принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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