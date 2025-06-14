Стала известна позиция Алисона по возможному переходу в «Галатасарай»

«Галатасарай» сделал запрос по 32-летнему вратарю «Ливерпуля» Алисону Бекеру несколько недель назад. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский футболист отклонил предложение турецкого гранда, находящегося в активном поиске нового голкипера.

Бекер перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2018 года. За этот период он принял участие в 298 матчах во всех турнирах, в 127 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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