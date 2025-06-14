Романо: «Ливерпуль» оформил все документы по Вирцу, после выходных состоится медосмотр

«Ливерпуль» и «Байер» подписали все документы по переходу 22-летнего полузащитника Флориана Вирца. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий футболист пройдёт медицинское обследование после нынешних выходных.

Ранее Романо сообщал, что «Ливерпуль» заплатит за трансфер Вирца € 150 млн. Также СМИ подчёркивали, что заработная плата 22-летнего полузащитника в английском клубе составит порядка € 20-22 млн в год.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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