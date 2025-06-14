Усман Дембеле назвал причину резкого повышения своей результативности в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле объявил, почему в сезоне-2024/2025 возросла его результативность.

В этом сезоне 28-летний Дембеле забил 33 мяча и отдал 15 голевых передач в 49 матчах.

«Девятка» и правый нападающий — это не одно и то же. Когда ты оказываешься перед воротами в качестве «девятки», ты немного свежее, ты на линии штрафной. Кроме того, как только я касаюсь мяча, мне нужно обыграть одного или двух игроков, прежде чем я смогу отдать или забить. В то время как если ты играешь справа в нападении, у тебя в атаке ещё есть нападающий, левый защитник, полузащитник, центральный защитник… ты оказываешься перед воротами и делаешь прострел на них.

С начала сезона я начинаю каждую игру с того, что говорю себе, что забью три гола. А потом, если забиваю один или два, то тоже считаю это хорошим показателем», — приводит слова Дембеле RMC Sport со ссылкой на France Football.