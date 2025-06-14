Сенников — о Каннаваро в ЦСКА: не всегда суперигрок становится супертренером

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Сенников отреагировал на информацию о возможном назначении экс-игрока мадридского «Реала», «Ювентуса» и ряда других команд Фабио Каннаваро на должность главного тренера красно-синих.

«Кроме Каннаваро, в ЦСКА ещё рассматривается какой-то бельгиец. Армейцы ищут качественного тренера с именем и хорошей историей. У ЦСКА есть хороший опыт работы с иностранными тренерами, поэтому надо подождать. Каннаваро — человек с именем. Но не всегда суперигрок становится супертренером. Он много работал в Китае, а в Италии и Хорватии у него не получилось. Это говорит о многом», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Последним местом работы Каннаваро на данный момент является «Динамо» из Загреба. С этой командой специалист работал с декабря 2024 по апрель 2025 года. До этого Каннаваро возглавлял «Удинезе», «Беневенто», саудовский «Аль-Наср», а также китайские «Гуанчжоу Эвергранд» и «Тяньцзинь».

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