Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» Мх сообщили, что Джавад находится в Иране, но цел и остаётся на связи с клубом

В «Динамо» Мх сообщили, что Джавад находится в Иране, но цел и остаётся на связи с клубом
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что футболист команды Мохаммад Джавад Хоссейннежад находится в Иране, но цел и остаётся на связи с клубом.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале спецоперации, цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Утром 13 июня Иран объявил, что начинает удары в ответ на нападение Израиля.

«Джавад находится в Иране, вылететь оттуда пока не может. Он находится на связи. Как всё может быть хорошо, когда такое происходит? Но сам он цел и здоров», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
17 игрокам топ-клубов РПЛ стоит сменить команду этим летом. Большинство — из «Спартака»
17 игрокам топ-клубов РПЛ стоит сменить команду этим летом. Большинство — из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android