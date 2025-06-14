В «Динамо» Мх сообщили, что Джавад находится в Иране, но цел и остаётся на связи с клубом

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что футболист команды Мохаммад Джавад Хоссейннежад находится в Иране, но цел и остаётся на связи с клубом.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале спецоперации, цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Утром 13 июня Иран объявил, что начинает удары в ответ на нападение Израиля.

«Джавад находится в Иране, вылететь оттуда пока не может. Он находится на связи. Как всё может быть хорошо, когда такое происходит? Но сам он цел и здоров», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.