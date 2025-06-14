Навас: подписание Каннаваро в ЦСКА станет огромным медийным событием для футбола России

Бывший защитник «Рубина» и «Ростова», чемпион России Сесар Навас отреагировал на информацию о возможном назначении экс-игрока мадридского «Реала», «Ювентуса» и ряда других команд Фабио Каннаваро на должность главного тренера ЦСКА.

«Подписание Каннаваро в ЦСКА станет огромным медийным событием для российского футбола и для ЦСКА в частности. Он — футбольная легенда. Более того, его опыт и знания окажут большую помощь ЦСКА. Я уверен, что игроки многому научатся у него как у тренера и смогут сполна раскрыть свой потенциал под его руководством. Это было бы отличным подписанием для ЦСКА», — сказал Навас корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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