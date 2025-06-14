Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Навас: подписание Каннаваро в ЦСКА станет огромным медийным событием для футбола России

Навас: подписание Каннаваро в ЦСКА станет огромным медийным событием для футбола России
Комментарии

Бывший защитник «Рубина» и «Ростова», чемпион России Сесар Навас отреагировал на информацию о возможном назначении экс-игрока мадридского «Реала», «Ювентуса» и ряда других команд Фабио Каннаваро на должность главного тренера ЦСКА.

«Подписание Каннаваро в ЦСКА станет огромным медийным событием для российского футбола и для ЦСКА в частности. Он — футбольная легенда. Более того, его опыт и знания окажут большую помощь ЦСКА. Я уверен, что игроки многому научатся у него как у тренера и смогут сполна раскрыть свой потенциал под его руководством. Это было бы отличным подписанием для ЦСКА», — сказал Навас корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
Фабио Каннаваро может возглавить ЦСКА, его лоббирует лично Гинер — Джанлука Ди Марцио

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android