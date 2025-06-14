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Пиоли покинет «Аль-Наср» ради «Фиорентины», Джеко — трансферная цель «фиалок» — Романо

Пиоли покинет «Аль-Наср» ради «Фиорентины», Джеко — трансферная цель «фиалок» — Романо
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Итальянец Стефано Пиоли собирается покинуть пост главного тренера саудовского «Аль-Насра» и продолжить работу в «Фиорентине», сообщил в социальной сети Х журналист Фабрицио Романо.

По данным Романо, тренер уже принял решение и возглавит «Фиорентину». Отмечается, что одной из главных трансферных целей Пиоли в итальянском клубе будет 39-летний нападающий Эдин Джеко, у которого в конце июне завершается контракт с «Фенербахче».

«Аль-Наср» под руководством Пиоли занял третье место в минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Итальянец возглавил команду в сентябре 2024 года. Ранее Пиоли работал в «Болонье», «Лацио», «Интере», «Фиорентине» и «Милане».

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