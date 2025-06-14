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Стала известна реакция игроков «Ювентуса» на продление контракта с Тудором

Стала известна реакция игроков «Ювентуса» на продление контракта с Тудором
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Решение о продлении контракта с главным тренером «Ювентуса» Игором Тудором было единогласно поддержано в раздевалке туринского клуба. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, у хорватского специалиста сложились прекрасные взаимоотношения с футболистами «Старой синьоры». Лидерские качества Тудора и его прочная связь с командой убедили руководство «Ювентуса» пролонгировать трудовое соглашение с ним до 30 июня 2027 года с возможностью продления ещё на сезон.

47-летний специалист был назначен на должность главного тренера итальянского гранда в марте 2025 года. При нём «Ювентус» сыграл девять матчей в Серии А, где пять раз победил, три раза сыграл вничью и один раз потерпел поражение.

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