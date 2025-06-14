Сенников: совмещение постов Карпиным — неправильно, можно что-то упустить

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников высказался о совмещении постов главного тренера в национальной команде и «Динамо» Валерием Карпиным.

Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в «Динамо» с обязанностями главного тренера сборной России, которую он возглавляет с 2021 года.

«Положительно отношусь к назначению Карпина в «Динамо». Команда и так была конкурентоспособна в борьбе за чемпионство, а с приходом Валерия Георгиевича наш чемпионат станет ещё интереснее. У «Динамо» есть хорошие финансовые возможности, а Карпин, работая в сборной России, многих знает. Наверняка он уже соскучился по Москве, поэтому приложит максимум усилий.

Единственный минус в том, что я не понимаю, как тренер сборной может тренировать ещё и клуб, который борется за чемпионство. Карпину будет тяжело работать на два фронта. Одно дело, когда ты работаешь в клубе, который ни за что не борется, и спокойно уезжаешь в сборную. А тут во время матчей национальной команды Карпину придётся покидать «Динамо». Это не совсем правильно, если команда борется за золото — можно что-то упустить. Этот момент меня немного смущает. Однако у нас есть хороший пример Романцева, который успешно работал и в сборной, и в «Спартаке». Если в лице «Динамо» сделают базовый клуб для сборной России, будет хорошо», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.