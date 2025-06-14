Тудор определил пять игроков «Ювентуса» в качестве «неприкасаемых» — Tuttosport

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор обозначил пять футболистов туринской команды, которые являются «неприкасаемыми». Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, в качестве таких игроков выступают защитники Федерико Гатти и Андреа Камбьязо, полузащитники Мануэль Локателли и Кефрен Тюрам, а также нападающий Кенан Йылдыз.

Подчёркивается, что «Старая синьора» думает над новым контрактом для Гатти с целью повысить ему заработную плату. Также «Ювентус» рассматривает вариант с продлением Йылдыза, несмотря на то что предыдущее трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года, было заключено минувшим летом.

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