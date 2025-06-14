Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тудор определил пять игроков «Ювентуса» в качестве «неприкасаемых» — Tuttosport

Тудор определил пять игроков «Ювентуса» в качестве «неприкасаемых» — Tuttosport
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор обозначил пять футболистов туринской команды, которые являются «неприкасаемыми». Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, в качестве таких игроков выступают защитники Федерико Гатти и Андреа Камбьязо, полузащитники Мануэль Локателли и Кефрен Тюрам, а также нападающий Кенан Йылдыз.

Подчёркивается, что «Старая синьора» думает над новым контрактом для Гатти с целью повысить ему заработную плату. Также «Ювентус» рассматривает вариант с продлением Йылдыза, несмотря на то что предыдущее трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года, было заключено минувшим летом.

Материалы по теме
Стала известна реакция игроков «Ювентуса» на продление контракта с Тудором

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android