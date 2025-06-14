«Тоттенхэм» подал иск в Высокий суд Англии на компанию совладельца «МЮ» Рэтклиффа

«Тоттенхэм» подал иск в Высокий суд Англии на компанию совладельца «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа после того, как спонсор клуба отказался от пятилетнего многомиллионного партнёрского контракта, сообщил The Telegraph.

По данным издания со ссылкой на данные коммерческого листинга, «Тоттенхэм» подал иск против компании Ineos Automotive Limited — дочерней компании международной группы Ineos, которой руководит совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф.

«Шпоры» и Ineos в декабре 2022 года объявили о многомиллионном пятилетнем соглашении по продвижению автомобиля Ineos Grenadier в качестве «официального партнера клуба по полноприводным автомобилям». Однако с февраля 2025 года компания-спонсор ведёт переговоры с «Тоттенхэмом» о расторжении договора о сотрудничестве, за два года до истечения срока действия соглашения. Из-за этого 12 июня «Тоттенхэм» подал иск в Высокий суд Англии на дочернюю компанию корпорации Рэтклиффа.

Сообщается, что Ineos вынуждены сокращать расходы и прекращать спонсорство из-за «экстремальных» налогов на выбросы углерода с производств в Европе. Компания уже выступила с предупреждениями о «деиндустриализации» континента.

В мае «Тоттенхэм» минимально победил «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.