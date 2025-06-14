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Деметрадзе: Фабио Каннаваро поможет ЦСКА стать чемпионом России

Деметрадзе: Фабио Каннаваро поможет ЦСКА стать чемпионом России
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Бывший нападающий «Локомотива» Георгий Деметрадзе отреагировал на информацию о возможном назначении экс-игрока мадридского «Реала» и «Ювентуса» Фабио Каннаваро на должность главного тренера ЦСКА.

«Фабио Каннаваро — обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира. Для ЦСКА это будет хороший и опытный специалист, который поможет команде стать чемпионом или бороться за медали. Да, у него не получилась тренерская работа в Италии и Хорватии, но он получил определённый опыт. Теперь посмотрим, что он сможет сделать в России, а конкретно в ЦСКА. Армейцы точно не прогадают, если его назначат», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Последним местом работы Каннаваро на данный момент является «Динамо» из Загреба. С этой командой специалист работал с декабря 2024 по апрель 2025 года. До этого Каннаваро возглавлял «Удинезе», «Беневенто», саудовский «Аль-Наср», а также китайские «Гуанчжоу Эвергранд» и «Тяньцзинь».

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