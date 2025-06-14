«Реал» продлит контракт с Асенсио до 2031 года, отступные составят € 100 млн — COPE

Мадридский «Реал» пролонгирует трудовое соглашение с 22-летним защитником Раулем Асенсио до 2031 года, а не до 2029 года, о чём ранее писали СМИ. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, в новом контракте испанского футболиста будут указаны отступные в размере € 100 млн.

Асенсио является выпускником академии «сливочных». В минувшем сезоне защитник принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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