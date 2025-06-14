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Мостовой: будет бомба, если Каннаваро возглавит ЦСКА, с удовольствием пошёл бы помощником

Мостовой: будет бомба, если Каннаваро возглавит ЦСКА, с удовольствием пошёл бы помощником
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что хотел бы быть помощником Фабио Каннаваро в тренерском штабе ЦСКА в случае прихода итальянца в клуб.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что в приглашении Каннаваро заинтересован лично президент московского клуба Евгений Гинер.

«Будет бомба, если Фабио Каннаваро возглавит ЦСКА. На паделе с ним не говорили о России, а общались на общие темы и о жизни. После этого он подписал контракт с «Динамо» Загреб. С удовольствием пошёл бы помощником к Каннаваро в ЦСКА, если он пригласит. Если такое произойдёт, это будет суперским решением», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Каннаваро 51 год. В качестве тренера он работал в «Гуанчжоу Эвергранд», с которым в 2019 году стал чемпионом Китая. Также итальянец возглавлял саудовский «Аль-Наср», китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», итальянские «Беневенто» и «Удинезе», хорватское «Динамо» из Загреба.

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