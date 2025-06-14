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Сафонов сфотографировался с Маркиньосом и Невешем в камере наблюдения супермаркета

Сафонов сфотографировался с Маркиньосом и Невешем в камере наблюдения супермаркета
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Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в социальной сети выложил фотографию с одноклубниками Маркиньосом, Жоау Невешем и Габриэлом Москардо.

Футболисты сфотографировались, использовав камеру наблюдения и экран в одном из американских супермаркетов.

Фото: Социальные сети Матвея Сафонова

Сейчас «ПСЖ» находится в США, где готовится принять участие в клубном чемпионате мира — 2025. Турнир пройдёт с 14 июня по 13 июля, в нём примут участие 32 команды, разбитые на восемь квартетов.

«ПСЖ» попал в группу B с мадридским «Атлетико», бразильским «Ботафого» и американским «Сиэтл Саундерс». 15 июня парижане стартуют на КЧМ-2025 игрой с испанской командой.

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