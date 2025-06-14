Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Афинский АЕК объявил о назначении Марко Николича главным тренером

Афинский АЕК объявил о назначении Марко Николича главным тренером
Комментарии

Тренер Марко Николич официально возглавил афинский АЕК, сообщается на сайте футбольного клуба.

Срок соглашения с 45-летним сербским специалистом не уточняется.

«Марко Николич, семья АЕК приветствует тебя. Удачи в нашей команде!» — говорится в сообщении.

ЦСКА сообщил об уходе Николича в понедельник, 9 июня. По данным СМИ, тренер самостоятельно выплатил компенсацию за разрыв своего контракта, чтобы присоединиться к греческому АЕКу.

В прошлом сезоне под руководством Николича ЦСКА выиграл Кубок России и занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

Также Николич работал в сербском «Партизане», венгерском «Видеотоне», московском «Локомотиве» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

Материалы по теме
Николич и ещё 11 самых внезапных отставок в РПЛ. Какая удивила вас больше всех?
Рейтинг
Николич и ещё 11 самых внезапных отставок в РПЛ. Какая удивила вас больше всех?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android