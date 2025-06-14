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Стала известна реакция «Атлетика» на переговоры Уильямса с «Барселоной»

Стала известна реакция «Атлетика» на переговоры Уильямса с «Барселоной»
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В «Атлетике» были удивлены информацией о переговорах между агентом нападающего клуба из Бильбао Нико Уильямса и «Барселоной», о которых стало известно в пятницу, 13 июня. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, агент футболиста сборной Испании хотел, чтобы данная встреча прошла с максимальной осторожностью. По его версии, он отправился в Барселону с целью навестить друзей, однако СМИ удалось узнать о его встрече со спортивным директором сине-гранатовых Деку.

Однако в «Атлетике» убеждены, что Уильямс не покинет клуб, контракт с которым у него рассчитан до лета 2027 года. Также в нём прописана сумма отступных в размере € 62 млн.

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