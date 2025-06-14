«Все поступают по личным интересам». Александр Мостовой — о Карпине в «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о назначении Валерия Карпина в московское «Динамо».

«Что касается спартаковского прошлого Карпина и его назначения в «Динамо», сейчас все границы стёрты — об этом бесполезно говорить. Сейчас на первом месте антракт, все поступают по личным интересам. При этом я три года говорил, что нельзя совмещать посты в клубе и в сборной. У нас был опыт совмещения со Слуцким, это было невозможно! Мне всё равно, какую команду возглавил Карпин: «Динамо» или «Спартак», но я против совмещения.

Но сейчас это никак не скажется на «Динамо», ведь в «Ростове» не сказывалось. Когда мы не играем официальные матчи, какая разница? Это сразу сказалось бы, если бы клубы участвовали в еврокубках, а сборная проводила официальные матчи», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Карпин выступал в составе красно-белых с 1990 по 1994 год. С 2008 по 2012 год он занимал должность генерального директора «Спартака». С 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 по 2014 год российский специалист работал в качестве главного тренера красно-белых.

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