Экс-капитан «Сити» Уокер: я отказался бы от одного титула АПЛ ради трофея с «Тоттенхэмом»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер заявил, что готов был бы отказаться от одного чемпионства в Англии ради выигрыша трофея с «Тоттенхэмом», за который он выступал с 2009 по 2017 год.

«Пожалуй, я бы отказался от одной победы в Премьер-лиге, чтобы выиграть [Лигу Европы] с «Тоттенхэмом». Знаю, что это значит. Я бы, наверное, отдал свой второй титул АПЛ – его трудно отдать, – но я бы отдал его, чтобы прожить этот момент в том составе «шпор», который выиграл трофей», — сказал бывший капитан «горожан».

В составе «Манчестер Сити» 35-летний защитник шесть раз становился чемпионом Англии. Минувшей зимой Уокер перешёл в «Милан» на правах аренды. Его контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2026 года.

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