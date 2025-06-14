Колыванов — о Каннаваро в ЦСКА: ничему не удивляюсь в российском футболе

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал новость о возможном назначении экс-игрока мадридского «Реала», «Ювентуса» и ряда других команд Фабио Каннаваро на должность главного тренера ЦСКА.

«Назначение Каннаваро в ЦСКА — как снег на голову. Как футболист он был прекрасен, но я не знаю, где он работал в качестве тренера. Но я уже ничему не удивляюсь в российском футболе. Вполне возможно, что Каннаваро приедет работать в Россию», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Последним местом работы Каннаваро на данный момент является «Динамо» из Загреба. С этой командой специалист работал с декабря 2024 по апрель 2025 года. До этого Каннаваро возглавлял «Удинезе», «Беневенто», саудовский «Аль-Наср», а также китайские «Гуанчжоу Эвергранд» и «Тяньцзинь».