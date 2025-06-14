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Дьёкереш отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» — Record

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш ответил отказом на предложение перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Record.

По информации источника, агенты 27-летнего футболиста уже проинформировали «красных дьяволов» о его решении.

Ранее СМИ сообщали о готовности «Манчестер Юнайтед» заплатить «Спортингу» € 71,4 млн за переход Дьёкереша. Подчёркивалось, что интерес к шведскому форварду также проявляют «Арсенал» и «Ювентус».

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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