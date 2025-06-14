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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» могут побороться за Ким Мин Джэ из «Баварии» — Фальк

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» могут побороться за Ким Мин Джэ из «Баварии» — Фальк
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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к 28-летнему защитнику «Баварии» Ким Мин Джэ. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, на текущий момент клубы не делали конкретного предложения по возможному переходу футболиста. Подчёркивается, что «красные дьяволы» проявляли интерес к Ким Мин Джэ ещё летом 2024 года. «Бавария» готова продать центрального защитника.

В минувшем сезоне Ким Мин Джэ принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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