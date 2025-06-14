Тареми не смог улететь из Ирана, чтобы присоединиться к «Интеру» перед стартом клубного ЧМ

Иранский нападающий «Интера» Мехди Тареми не смог покинуть свою страну из-за ракетных обстрелов, сообщила La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Тареми должен вылететь из Тегерана и присоединиться к итальянской команде в Калифорнии для участия в клубном чемпионате мира, но иранское воздушное пространство было закрыто по соображениям безопасности. Сейчас «Интер» находится в контакте с 32-летним футболистом и пытается решить ситуацию.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале спецоперации, цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Утром 13 июня Иран объявил, что начинает удары в ответ на нападение Израиля.

«Интер» находится в США, где готовится принять участие в клубном чемпионате мира — 2025. Турнир пройдёт с 14 июня по 13 июля, в нём примут участие 32 команды, разбитые на восемь квартетов.

Миланцы попали в группу Е с клубами «Урава Ред Даймондс», «Монтеррей» и «Ривер Плейт». 18 июня «Интер» стартует на КЧМ-2025 игрой с «Монтерреем».